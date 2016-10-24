Эксперт Георгий Чижов: Украина не собирается решать проблему Донбасса военным путем
Президент Украины Петр Порошенко убежден, что альтернатив Минским соглашениям на сегодня не существует, и, конечно, Украина не планирует решать проблему Донбасса военным путем. Такое мнение в беседе с «Полит.ру» высказал вице-президент фонда «Центр политических технологий», руководитель украинского бюро фонда Георгий Чижов.
«Еще по окончании недавней встречи в "нормандском формате" президент Порошенко заявил, что альтернативы Минским соглашениям нет. И я так понимаю, что дальше он просто пытался усилить эту свою мысль, в том числе используя и прием доведения до абсурда.
Естественно, как я уже говорил, Украина не собирается решать проблему Донбасса военным путем. Собственно, только до конца лета 2014 года этот путь казался наиболее подходящим. С тех пор Украина никуда наступать не собирается, даже на Донбасс, не говоря уже о Крыме.
Хотя к Минским соглашениям есть очень много вопросов, и я по-прежнему продолжаю думать, что в том виде, в котором они заключены, формально они невыполнимы, но идти путем их выполнения все-таки можно. Ну, наверно, по ходу дела их можно чуть-чуть трансформировать (конечно, не заявляя об этом громко): пример, меняя порядок выполнения отдельных пунктов или, отчасти, саму их суть.
Я так понимаю, что как раз к такому варианту сейчас и склоняются западные партнеры Украины. Но еще раз скажу: я уверен, что с украинской стороны никакой попытки силового решения конфликта в обозримом будущем не будет», – заключил Георгий Чижов.
О том, что украинский лидер Петр Порошенко заявил, будто альтернативной Минским соглашениям является или военное решение проблемы юго-востока Украины, или наступление на Россию, сообщил 24 октября ряд российских СМИ. Порошенко упомянул об этом в интервью украинским СМИ, когда отметил, что те, кто выступает за отмену минских соглашений, должны предложить альтернативу.
Он также призвал тех, кто выступает за отмену соглашений, в этом случае взять на себя ответственность за будущие жертвы.
Тем не менее, в России высказывание президента Украины было воспринято негативно, как если бы он в действительности вел речь о подобных альтернативах. В частности, сенатор Алексей Пушков дал оценку словам украинского президента. «Порошенко обозначил две альтернативы. На деле обе альтернативы ложные: их нет», — написал Пушком в своем микроблоге в Twitter.