ФСБ завела дело о вооруженном нападении на полицейских в Нижнем Новгороде

Следственный отдел управления Федеральной службы безопасности по Нижегородской области возбудил уголовное дело по факту вооруженного нападения, совершенного выходцами из Центрально-Азиатского региона в Нижнем Новгороде, передает ТАСС со ссылкой на сообщение ведомства.

В нем говорится, что уголовное дело «возбуждено и расследуется по признакам нескольких преступлений».

Речь идет об инциденте, который произошел 23 октября при проверке полицейскими автомобиля Daewoo Nexia у второго корпуса дома №11 по ул. Академика Сахарова в Нижнем Новгороде. Сидевшие в машине мужчины в ответ на требование предъявить документы «осуществили вооруженное нападение».

Нападавшие несколько раз выстрелили в стражей порядка из автоматического оружия, а те «в целях защиты себя от посягательства, сопряженного с насилием, опасным для жизни и здоровья», открыли ответный огонь.

В результате находившиеся в Daewoo Nexia мужчины «получили ранения, не совместимые с жизнью», и скончались. Впоследствии стало известно, что они могли принадлежать к запрещенной в России террористической группировке «Исламское государство».

Источник в правоохранительных органах утверждал, что из троих нападавших ликвидированы были двое, а третий задержан.