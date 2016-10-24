Застреленные при задержании в Нижнем Новгороде могли принадлежать к ИГ

Застреленные при задержании в Нижнем Новгороде подозреваемые террористы состояли в запрещенной в России организации, передает РИА Новости со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

Агентство подчеркивает, что местная полиция и региональное управление ФСБ пока не давали никаких официальных комментариев на этот счет.

В свою очередь информационное агентство «В городе N» сообщает, что жители микрорайона «Цветы» в Нижнем Новгороде, где подозреваемые снимали жилье и где 23 октября прошла спецоперация по их обезвреживанию, в группе соцсети «ВКонтакте» пишут, что в квартире были обнаружены маски и флаг террористической группировки «Исламское государство» (ИГ, запрещена в России).

По данным агентства, оцепление в микрорайоне «Цветы» снято, движение по окрестным улицам осуществляется в обычном режиме. Однако в городе сохраняются усиленные меры безопасности, на дорогах дежурят сотрудники полиции и ГИБДД. В обнаруженной квартире участников незаконных вооруженных формирований ведутся следственные действия, их тела и автомобиль отправлены на экспертизу.

Ранее сообщалось, что в ходе спецоперации в Нижнем Новгороде двое сотрудников Специального отряда быстрого реагирования (СОБР) получили контузии в результате взрыва и были доставлены в больницу. Кроме того, в автомобиле ликвидированных террористов с помощью робота-сапера удалось обезвредить подозрительный предмет, похожий на взрывное устройство.