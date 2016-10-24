СМИ узнали о возможных отказах от думских мандатов из-за изменений в регламенте

Член фракции ЛДПР, председатель комитета Госдумы по федеративному устройству и вопросам местного самоуправления Алексей Диденко заявил, что некоторые депутаты могут сдать мандаты из-за изменений в регламенте, сообщает Lenta.ru.

«Депутаты, которые пришли в Думу с планами сохранить влияние на свой бизнес, — они, конечно, пострадают, это очевидно уже сейчас. Предыдущий регламент позволял им без проблем осуществлять косвенное управление бизнесом. А новый регламент существенно сокращает такие возможности», — рассказал Диденко в интервью изданию.

По его словам, многие депутаты продолжают вести бизнес, несмотря на то, что закон обязывает их продать или передать свои активы в доверительное управление.

Представитель ЛДПР также отметил, что в Госдуме начал действовать график, согласно которому, в месяц на пленарные заседания вместо двух отводятся три недели. Ежемесячно одна неделя должна быть отдана на работу в регионах.

21 октября Госдума приняла поправки в регламент, которые отменяют голосование депутатов по доверенности. Теперь на всех заседаниях нижней палаты, а также при голосованиях в думских комитетах и на совете Думы парламентарии должны будут присутствовать лично.