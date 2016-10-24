ЕБРР отказался финансировать российские проекты в 2017 году

Заместитель министра финансов Сергей Сторчак рассказал, что Европейский банк реконструкции и развития (ЕБРР) не планирует возобновлять инвестирование в российские проекты в 2017 году. Об этом сообщает РИА Новости.

«Не собираются. У них принят финансовый план, в котором наших проектов нет», — рассказал Сторчак журналистам.

Как сообщалось ранее, ЕБРР приостановил инвестирование в российские проекты в июле 2014 года. Такое решение было принято заявления Европейского совета, призвавшего страны-члены ЕС скоординировать свои позиции в совете директоров банка из-за ситуации на Украине.

В сентябре 2016 года СМИ рассказали о возможном возвращении ЕБРР в Россию. Ожидается, что этот вопрос будет вынесен на обсуждение заседании акционеров банка в конце декабря текущего или начале января следующего года.