Независимым наблюдателям отказали в доступе к видеозаписям с выборов в Госдуму

Независимые наблюдатели на выборах в Госдуму РФ, проходивших 18 сентября 2016 года, не смогли получить доступ к видеозаписям с избирательных участков. Об этом пишут «Ведомости» со ссылкой на слова Алексея Алпатова, следившего за ходом голосования на участке № 720 в Ивантеевке.

Алтапов заметил на трансляции, которую организовало правительство Московской области, несовпадение данных по подсчетам голосов, набранных партией «Яблоко» на данном участке. Он сделал вывод, что данные были недостоверны.

Наблюдатель обратился с жалобой в Мособлизбирком. Однако там ответили, что после подсчета голосов проверку можно осуществить исключительно в судебном порядке. Тогда Алтапов обратился в Минкомсвязи с запросом на получение доступа к официальным видеозаписям ряда участков Подмосковья, но там заверили, что материалы находятся в распоряжении областного правительства и рекомендовали обращаться в Мособлизбирком.

Издание сообщает, что Игорю Оборину из подмосковного Серпухова также отказали в удовлетворении подобного обращения.

Наблюдатель подчеркивает, что после выборов президента 2012 года процедура получения доступа к видеоматериалам в Минкомсвязи работала. Каждый желающий имеет право его получить согласно соответствующему постановлению Центризбиркома.

Однако член ЦИК Антон Лопатин заявил, что в августе 2016 года ЦИК принял постановление, которое разрешает регионам самостоятельно определять параметры видеонаблюдения. Это связано с тем, что регионы самостоятельно оплачивали видеоконтроль.

Напомним, выборы в Госдуму РФ состоялись 18 сентября. По результатам голосования «Единая Россия» получила 343 мандата, КПРФ – 42, ЛДПР – 39, «Справедливая Россия» – 23, партии «Родина» и «Гражданская платформа» – по одному мандату соответственно. Еще один мандат достался самовыдвиженцу.

