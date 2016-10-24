ФАС начала проверку цен на iPhone 7 в России

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) РФ начала проверку цен на смартфоны американской компании Apple iPhone 7, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу ведомства. Возможно, уже через месяц будет возбуждено новое дело против Apple, либо его объединение с ранее возбужденным.

«Мы будем проводить анализ в течение месяца или чуть-чуть побольше, по итогам анализа примем решение. Может быть возбуждено новое антимонопольное дело или объединено со старым», — цитирует агентство представителя ФАС.

Отмечается также, что ведомство еще не запросило у Apple информацию о ценообразовании на гаджеты в России, хотя проверка уже началась.

Ранее глава ФАС Игорь Артемьев отмечал, что в случае обнаружения координации цены на новые смартфоны так же, как и на iPhone 6, то это станет отягчающим обстоятельством при назначении штрафа по уже заведенному делу против американской компании, и грозит возбуждением еще одного дела.

Apple обвиняется в координации стоимости смартфонов своей прежней линейки, что отражается на одинаковых розничных ценах у основных продавцов на российском рынке. Это дело будет рассмотрено 7 ноября.

Напомним, что продажа iPhone 7 и iPhone 7 Plusв России стартовала 23 сентября.