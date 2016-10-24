Медведев уволил замминистра спорта России

Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев подписал указ об увольнении заместителя министра спорта Юрия Нагорных. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на кадровую службу Министерства спорта России.

«Нагорных Юрий Дмитриевич освобожден от занимаемой должности заместителя министра спорта Российской Федерации по его просьбе. Это распоряжение правительства России от 20 октября, которое подписано председателем Дмитрием Медведевым», — цитирует агентство источник в ведомстве.

Напомним, 18 июля Медведев подписал распоряжение о временном отстранении Нагорных от занимаемой должности до окончания служебной проверки, которая проводилась из-за допингового скандала.

В докладе независимой комиссии WADA под руководством Ричарда Макларена Юрий Нагорных фигурировал как главное лицо в сокрытии допинг-проб спортсменов России.