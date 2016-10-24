Два агентства одновременно улучшили прогноз по банковской системе РФ

Сразу два рейтинговых агентства улучшили прогноз по банковской системе России с «негативного» до «стабильного», сообщает РИА Новости.

Так, в сообщении международного рейтингового агентства Moody's отмечается, что по итогам 2016 года ВВП России сократится только на 1%, а стабилизация мировых цен и предпринимаемые правительством страны меры дают надежду на то, что уже в 2017 году экономика вернется к росту. «Медленное восстановление экономики и стабилизация макроэкономических показателей в России будут поддерживать операционную среду для российских банков», — говорится в пресс-релизе агентства.

Аналитики Moody's при этом ожидают, что по итогам 2016 года российские банки сумеют получить прибыль, но качество их активов продолжит ухудшаться, хотя и медленнее, чем прежде. В результате в ближайшие год-полтора доля проблемных кредитов вырастет в среднем по банковской системе до 14-15% против 12% на конец 2015 года.

Прогноз по банковской системе России также улучшило рейтинговое агентство Fitch. «Происходит медленное восстановление экономики и стабилизация макроэкономических показателей», — отмечается в пресс-релизе агентства.

Ранее Fitch улучшило прогноз по долгосрочному рейтингу дефолта эмитента России с «негативного» до «стабильного», а также с аналогичным прогнозом улучшило рейтинги девяти российских регионов, среди которых Москва и Санкт-Петербург.

Moody’s и Fitch Ratings наряду со Standard & Poor’s и входят в «большую тройку» международных рейтинговых агентств.