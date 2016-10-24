Агентство Fitch понизило рейтинг банка РПЦ до дефолтного уровня

Международное рейтинговое агентство Fitch понизило долгосрочный рейтинг банка «Пересвет» до дефолтного уровня, сообщает «Прайм» со ссылкой на сообщение агентства.

Рейтинг кредитной организации был понижен с «В+» («Достаточный уровень кредитоспособности») до дефолтного «D». Рейтинг «Пересвета» также был выведен из списка на пересмотр с возможным дальнейшим понижением.

В свою очередь, рейтинговое агентство Standard & Poor's понизило долгосрочный кредитный рейтинг банка «Пересвет» до «ССС-» с «В+». Агенство понизило рейтинг банка сразу на три ступени с «негативным» прогнозом, который означает возможное понижение ступеней в скором времени.

Ранее 24 октября стало известно, что банку «Пересвет», в котором хранилось около трети средств администрации Русской православной церкви (РПЦ) и находился основной счет Московской патриархии, вернули доступ к платежной системе ЦБ «Банковские электронные срочные платежи» (БЭСП). Кроме того, в понедельник московские офисы «Пересвета» возобновили работу, однако клиенты банка могут получить в них только выписку по счету. Все другие операции не доступны.

14 октября СМИ сообщили об исчезновении председателя правления «Пересвета» Александра Швеца. Это произошло после выпуска агентством Fitch отчета о негативном состоянии дел в банке.