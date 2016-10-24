Начальник Забайкальской железной дороги арестован по подозрению в подкупе

Суд в Чите арестовал на два месяца начальника Забайкальской железной дороги (ЗабЖД) Валерия Фомина, подозреваемого в совершении преступления коррупционной направленности, передает ТАСС со ссылкой на представителя суда.

Валерий Фомин обвиняется в совершении преступления, предусмотренного пунктом «в» части 4 статьей 204 УК России («Коммерческий подкуп в особо крупном размере»).

Представитель суда отметил, что решение заключить Фомина под стражу принято из опасений, что он «может скрыться от суда и следствия, а также поскольку он обвиняется в особо тяжком коррупционном преступлении».

В свою очередь, источник агентства в силовых ведомствах региона сообщил, что в уголовном деле Фомина фигурирует автомобиль стоимостью 1,87 миллиона рублей.

Ранее в управлении Забайкальской железной дороги, в том числе в кабинете начальника предприятия, прошли обыски. В пресс-службе ЗабЖД заявили, сотрудники управления готовы сотрудничать со следствием по делу Фомина и предоставят все документы, необходимые для проведения следственных мероприятий. Обязанности руководителя ЗабЖД временно возложены на первого заместителя Фомина Валерия Зубкова.