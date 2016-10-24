Число погибших при взрыве газа в Рязани возросло до семи человек

При разборе завалов части жилого дома в Рязани, в котором произошел взрыв бытового газа обнаружены тела еще четырех погибших. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на источник в экстренных службах региона.

«Сегодня в результате поисковых работ обнаружены останки четырех жителей дома», — рассказал собеседник агентства.

Ранее сообщалось о трех погибших в результате взрыва 23 октября. Таким образом, общее число жертв чрезвычайного происшествия увеличилось до семи человек.

«По уточненным данным, скончались семь человек. Различные травмы получены 13 жильцами», — уточнил собеседник «Интерфакса».

Эти данные подтвердили в cкорой помощи и СКР.

Напомним, взрыв газа в 10-этажном жилом доме в 1-м Осеннем переулке прогремел примерно в 4:30 по московскому времени. Сообщалось о трех погибших и 13 пострадавших. Несколько человек числились пропавшими без вести.

В Рязани введен режим чрезвычайной ситуации. По факту ЧП возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности).

Губернатор Рязанской области Олег Ковалев предложил объявить траур по погибшим при взрыве.