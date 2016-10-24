МВД начало проверку сообщений о вымогательстве у осужденных за гонки на «Гелендвагене»

ГУ МВД по Москве начало проверку информации о вымогательстве денег у сына вице-президента «Лукойла» Руслана Шамсуарова, пишет «Интерфакс» со ссылкой на источник в пресс-службе ведомства.

«По факту размещения на некоторых интернет-ресурсах и в СМИ публикаций о якобы возможных противоправных деяниях в отношении участников уличных гонок со стороны сотрудников полиции силами подразделения собственной безопасности проводится проверка», — сообщил собеседник агентства.

22 октября Шамсуаров на своей странице в Instagram опубликовал обращение к неназванным генерал-майору и генерал-лейтенанту полиции. Он потребовал от них прекратить давление на фигурантов дела, не допустить конфискации «Гелендвагена», а также провести новое расследование. Позже он удалил свое сообщение. На момент написани текста его страница была закрыта.

«В будущем вас, как я понимаю, ждут суды. Каждого из вас ждет разбирательство внутри ваших же структур. Вы захотели посадить компанию молодых просто потому, что хотели поживиться», — цитирует Шамсуарова «Эхо Москвы». Далее он утверждает, что от него и других участников гонок, чтобы замять дело, требовали 500 тысяч долларов. Однако, по словам Шамсуарова, «этих денег никто не дал».

Сын вице-президента «Лукойла» также пригрозил в случае невыполнения его требований передать правоохранителям для проведения внутреннего расследования некие записи телефонных звонков и переписку.