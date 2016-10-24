«Калашников» доработал спортивный пистолет VIKING-M

На официальном сайте концерн «Калашников» появилось сообщение о презентации нового модернизированного спортивного пистолета MP-446C VIKING-M.

Разработчики отмечают, что у этой модели значительно (до 50 тысяч выстрелов) повышен ресурс работы, улучшен баланс и уменьшен подброс при стрельбе.

Кроме того, «Викингу» доработали рукоятку и сделали удобную кнопку сброса магазина. Вес пистолета составляет 950 граммов.

Это, считают в компании, значительно улучшает эргономику оружия.

У пистолета MP-446С VIKING-М новый магазин с однорядным выходом патронов, совместимый с магазинами с двухрядным выходом.

Прицел на «Викинги» ставится как заводской, так и разработанный для пистолетов «Глок».

Предполагается, что на российском рынке новый пистолет концерна «Калашников» появится в 2017 году.