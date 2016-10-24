СМИ рассказали о передаче Россией Турции разведданных по Сирии

Российская Федерация начала передачу Турции данных разведки, которые необходимы для проведения операции «Щит Евфрата». Об этом пишут «Известия» со ссылкой на источники.

По информации издания, договоренность между странами была достигнута в ходе переговоров президента России Владимира Путина с турецким коллегой Реджепом Эрдоганом. Ряд экспертов предполагают, что такое сотрудничество может принести российской стороне большую пользу, чем с США.

«Мы передаем турецкой стороне данные радиоперехвата, радиотехнической и оптико-видовой разведки, которые могут представлять для нее интерес. В ответ они тоже делятся информацией. У турок очень эффективные спецслужбы и очень хорошая агентура в Сирии», — рассказал первый заместитель председателя комитета по обороне и безопасности Совета Федерации Франц Клинцевич.

Он также отмечает, что успешное сотрудничество с Турцией стало возможным после ее пересмотра внешнеполитических приоритетов, которые наблюдаются после провала попытки турецкого путча летом 2016 года. Как сообщалось ранее, спецслужбы России предупредили турецкого президента за несколько часов до начала путча, отчасти благодаря этой информации в стране не удалась попытка госпереворота.

«Хоть Турция является страной НАТО, она очень сильно обижена на попытку переворота, к которому, по некоторым данным, могут быть косвенно причастны некоторые западные державы. Президент Эрдоган и турецкое руководство поняли, что с РФ можно иметь дело», — пояснил Клинцевич.

Напомним, операция «Щит Евфрата» была начата Турцией в ответ на крупный теракт в городе Газиантеп. 24 августа турецкие войска вошли в Сирию. Целью операции служит устранение угрозы со стороны террористической группировки «Исламское государство» (ИГ, запрещена в России) и сил сирийских курдов.