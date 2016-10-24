Сергей Иванов назвал новую холодную войну «фактом жизни»

Экс-глава администрации президента РФ Сергей Иванов в интервью газете The Financial Times назвал новую холодную войну «фактом жизни». Интервью с Сергеем Ивановым опубликовано на сайте издания.

«Когда мы говорим о ядерном оружии и гипотетической возможности Третьей мировой войны, думаю, все достаточно умны, чтобы не доводить дело до горячей войны. Но если мы говорим о холодной войне, информационной и пропагандистской войне, то это факт жизни. Мы это видим каждый день», — сказал бывший глава кремлевской администрации.

В интервью Иванов также отверг обвинения России в причастности к хакерским атакам на компьютерные системы Демпартии США и заметил, что Кремль был оскорблен антироссийской риторикой на выборах в США. «Мы всегда готовы к реальной политике. Нужно лишь дождаться окончания избирательной кампании. Надо подождать еще пару недель, нам просто надо проявить терпение», — сказал бывший руководитель АП.