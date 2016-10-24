Физик Дмитрий Казаков выступит в ProScience-Театре

Через несколько минут на сцене Центрального дома журналиста начнется выступление физика Дмитрия Казакова в ProScience-театре. Сегодняшняя тема «Загадки физики микромира».

В лекции пойдет речь о поколениях кварков и лептонов, о нейтрино, о неуловимой темной материи и об экспериментах на Большом адронном коллайдере по поиску гипотетической новой физики. «При этом мир малых расстояний, который мы называем микромиром, подчиняется законам квантовой механики и сильно отличается от привычного нам макромира или мира больших расстояний, а мир звезд, галактик, туманностей и прочих объектов с большой массой управляется в основном законами гравитации», — рассказывает Дмитрий Казаков.

Дмитрий Игоревич Казаков — доктор физико-математических наук, профессор, сотрудник Объединенного института ядерных исследований в Дубне, заведующий лабораторией фундаментальных взаимодействий в Институте теоретической и экспериментальной физики имени А.И. Алиханова, а также кафедрой фундаментальных и прикладных проблем физики микромира в Московском Физико-техническом институте.

ProScience Театр – это научно-публицистический стендап или большой разговор с ведущими деятелями науки и искусства, в котором зрители становятся полноправными собеседниками выступающих.