Александр Хинштейн назначен советником главы Росгвардии по идеологии

Советник секретаря генерального совета «Единой России» Александр Хинштейн будет работать в Росгвардии в должности советника главы структуры Виктора Золотова. О его назначении пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на информированные источники.

Издание сообщает, что на прошлой неделе Хинштейн был представлен коллективу. В круг обязанностей Хинштейна войдут вопросы нормативно-правового регулирования, идеологической, пропагандистской и информационной работы.

Хинштейн отказался комментировать новое назначение, но сам факт признал.

Секретарь генерального совета «Единой России» Сергей Неверов заявил, что уверен в эффективности Хинштейна на новом месте, так как он в свое время активно работал над законом о Росгвардии.

Политолог Леонид Давыдов сообщил изданию, что Росгвардия нуждается в создании положительного имиджа.

«Росгвардия — новая для страны структура, на первом этапе важно выстроить ее позитивное восприятие: в чем разница между ею и другими силовыми органами, что дает стране ее появление, особенно роль в борьбе с коррупцией во власти. Нужно сформировать бренд, особенно с учетом конкуренции с другими силовыми структурами»,— заявил Давыдов