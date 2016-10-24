Верховный суд назначил дату пересмотра дела «Кировлеса» с учетом решения ЕСПЧ

Президиум Верховного суда (ВС) РФ назначил на 16 ноября пересмотр дела против блогера и оппозиционера Алексея Навального по обвинению в хищении средств госпредприятия «Кировлес», передает РИА Новости со ссылкой на источник в суде.

Ранее, в апреле, глава ВС вынес представление о возобновлении производства по делу в отношении Алексея Навального в связи с решением Европейского суда по правам человека (ЕСПЧ).

В конце февраля ЕСПЧ постановил, что политического контекста в деле «Кировлеса» нет, однако в Страсбурге констатировали нарушение прав Алексея Навального и второго фигуранта дела Петра Офицерова на справедливое судебное разбирательство. В результате ЕСПЧ постановил возместить Навальному и Офицерову судебные издержки в 48 и 22 тысяч евро, а также 8 тысяч евро в качестве компенсации ущерба.

Министерство юстиции РФ пыталось обжаловать это решение, но большая палата Страсбургского суда отказалась рассматривать апелляцию. При этом в Минюсте заявляли, что постановление ЕСПЧ не означает, что приговор Навальному и Офицерову в обязательном порядке должен быть пересмотрен.

В 2013 году Алексей Навальный и экс-глава «Вятской лесной компании» Петр Офицеров были приговорены к 5 и 4 годам условно за растрату имущества «Кировлеса». Ранее по этому же делу был осужден и бывший гендиректор «Кировлеса» Вячеслав Опалев. Он получил 4 года условно.