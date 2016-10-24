МОК оставил олимпийскую медаль погибшему российскому спортсмену

Международный олимпийский комитет (МОК) прекратил расследование в отношении погибшего российского борца Бесика Кудухова и принял решение не забирать его серебро Олимпиады 2012 года. Об этом сообщается на официальном сайте Федерации спортивной борьбы России (ФСБР).

«Международный олимпийский комитет не будет лишать борца вольного стиля Бесика Кудухова серебряной медали Олимпийских игр 2012 года в Лондоне. Расследование в отношении российского борца, погибшего в автокатастрофе в декабре 2013 года, прекращено», — сообщает первый вице-президент ФСБР Георгий Брюсов.

Напомним, что в ходе перепроверки допинг-проб Олимпиад 2008 и 2012 годов обнаружилось применение Кудуховым запрещенных веществ.

Российский спортсмен завоевал серебро на Играх-2012 в категории до 60 кг.