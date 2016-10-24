Правительство Киргизии уйдет в отставку из-за распада парламентской коалиции, сообщает АКИpress.

Накануне фракция поддерживающей президента Киргизии Социал-демократической партии (СДПК) страны вышла из парламентской коалиции, в которую также входят партии «Кыргызстан», «Онугуу-Прогресс» и «Ата Мекен».



В политической организации заявили, что такое решение было принято в связи с разногласиями партнеров по созданной в ноябре 2015 года коалиции, в частности, по вопросу конституционной реформы.

Кроме того, СДПК отказалась быть в одной коалиции с партиями, которые, по мнению социал-демократов, связаны общими интересами с бывшими президентами страны Аскаром Акаевым и Курманбеком Бакиевым, свергнутых в результате «цветных революций».

В предложенном парламенту Киргизии проекту конституционной реформы содержатся пункты о расширении полномочий председателя правительства и сняти запрет на совмещение должностей депутата и члена кабинета. Бывшие партнеры СДПК по коалиции выступили против этих пунктов, обвинив действующего главу государства Алмазбека Атамбаева сохранить таким образом власть после окончания президентского срока.