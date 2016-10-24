Керри позвонил Лаврову обсудить ситуацию в Сирии

Глава российского внешнеполитического ведомства Сергей Лавров провел со своим американским коллегой Джоном Керри телефонные переговоры по ситуации в Сирии, сообщается на сайте МИД РФ.

В беседе с руководителем Госдепа США Лавров отметил, что удерживающие восточную часть Алеппо незаконные вооруженные формирования «ответили на введение сирийскими властями гуманитарной паузы огнем по жителям, пытавшимся покинуть город, и новыми атаками».

Также глава МИД РФ напомнил Керри о взятых США обязательствах по разделению так называемой умеренной оппозиции, которую Вашинтон поддерживает, и террористических группировок.

В сообщении российского внешнеполитического ведомства о разговоре Лаврова с Керри подчеркивается, что он состоялся по инициативе американской стороны.

Напомним, сегодня пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков перечислил причины срыва гуманитарной паузы, которая была объявлена в Алеппо с 20 октября.

По его словам, непрекращающиеся обстрелы гуманитарных коридоров и нападения террористов не позволили военным доставить помощь населению осажденных районов.

Отметим, что все эти дни российская военная авиация не наносила ударов по позициям террористических группировок в Сирии.