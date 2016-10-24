На Украине снесли последний памятник Ленину

В городе Новгород-Северский Черниговской области демонтировали последний на Украине памятник Владимиру Ленину. Об этом в понедельник, 24 октября, сообщает украинский телеканал «Эспрессо.TV».

Памятник был демонтирован в ночь на понедельник.

Как отмечает телеканал, памятник Ленину простоял в городе Новгород-Северский 2,5 года после начала массового сноса скульптурных изваяний основателя СССР на Украине. «Местные власти не спешили выполнять закон о декоммунизации, впрочем, общественные активисты "дожали" чиновников», — говорится в сообщении.

Снесенный бронзовый памятник весом 4,5 тонны временно отправлен на хранение. Позже местные власти выставят его на продажу. Если скульптуру не купят, то она будет переплавлена как металлолом.

Закон «Об осуждении коммунистического и нацистского режимов» вступил в силу на Украине с мая 2015 года. Помимо сноса памятников советским государственным деятелям закон предполагает переименование городов и улиц, названных в их честь.

Ранее президент Украины Петр Порошенко заявил, что за год действия закона о декоммунизации в стране снесли более 1,2 тысячи памятников Ленину и переименовали 987 населенных пунктов.