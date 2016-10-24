В Москве закрыли дело против «бриллиантового мальчика» на Ferrari

Уголовное дело в отношении «бриллиантового мальчика» Томаса Левиева, год назад устроившего крупное ДТП в центре Москвы на спортивном автомобиле Ferrari, закрыли по соглашению сторон, передает «Интерфакс» со ссылкой на источник в столичном главке МВД.

Источник отметил, что производство было прекращено после того, как пострадавший подал заявление о возмещении причиненного ущерба, а также на основании полного признания Левиевым вины в ДТП.

ДТП по вине 19-летнего студента МГИМО Томаса Левиева произошло в середине октября 2015 года. Молодой человек на своем Ferrari выехал на встречную полосу и столкнулся с автомобилями Volvo и Ford у Крымского моста, после чего машины загорелись. В результате ДТП тяжкие телесные повреждения получил гражданин Франции. Водителя Ferrari с места ДТП увез другой автомобиль.

Позже водитель Ferrari был оштрафован на 15 тысяч рублей за езду без прав. Владелец автомобиля, передавший управление машиной виновнику ДТП, оштрафован на 30 тысяч рублей. Кроме того, охранник Левиева, который сразу после аварии пытался своим автомобилем сбить сотрудника ГИБДД, получил два года колонии. В ноябре против молодого человека было возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 264 УК РФ («Нарушение правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью человека»)

27 июня 2016 года Томас Левиев был задержан 27 июня 2016 года в московском аэропорту Шереметьево, откуда он намеревался вылететь в Израиль. После допроса молодой человек, являющийся израильским гражданином, был отпущен под подписку о невыезде.