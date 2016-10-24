Оппозиция победила на парламентских выборах в Литве

Оппозиционная партия «Союз крестьян и зеленых Литвы», по предварительным данным, победила на парламентских выборах в Литве, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на агентство BNS.

Согласно первым официальным данным избиркома Литвы, «Союз крестьян и зеленых» получил 56 мандатов. У партии «Союз Отечества — Христианские демократы Литвы» будет 31 место в парламенте. Правящей Социал-демократической партии досталось только 17 мандатов.

Кроме того, у «Движения либералов» 14 мандатов, по восемь мандатов у «Избирательной акции поляков Литвы — союза христианских семей» и у партии «Порядок и справедливость». Два места в парламенте получит «Партия труда», по одному — «Партия зеленых», «Партия центра» и «Литовский список».

Ранее лидер «Союза крестьян и зеленых» Рамунас Карбаускис допустил, что место главы правительства республики может занять и беспартийный кандидат, если представитель его партии возглавит парламент.

На парламентских выборах в Литве состоялось два тура. Первый прошел 9 октября, второй — 23 октября в тех избирательных округах, где в предыдущем туре ни один из кандидатов не смог набрать большинства.

Всего в сейме Литвы заседает 141 депутат. Граждане страны избирают их на четыре года путем прямых выборов по смешанной системе. По закону, в течение 15 дней после своего избрания парламент должен провести первое заседание. В начале своей работы законодательный орган должен сформировать новое правительство страны.