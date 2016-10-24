СМИ подсчитали потери ЕС при жестком сценарии Brexit

Согласно данным исследования гражданского общества Civitas, если Великобритания лишится места в едином европейском рынке, жесткий сценарий выхода из ЕС обойдется европейским компаниям на 8 млрд фунтов дороже, чем британским. Об этом пишет The Times.

Европейские компании вынуждены будут ежегодно платить дополнительно около 13 млрд фунтов таможенных пошлин. В том время как британским компаниям они обойдутся в 5,2 млрд фунтов стерлингов.

По данным исследования, при осуществлении «жесткого» сценария, пошлины европейских компаний превысят пошлины британских фирм, ведущих деятельность в одних и тех же сегментах рынка.

Напомним, 2 октября 2016 года премьер-министр Великобритании Тереза Мэй заявила, что запуск процедуры выхода страны из Евросоюза начнется в конце марта 2017 года.