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24 октября 2016, 13:50
интернет «Луркоморье» Роскомнадзор

«Луркоморье» исключили из реестра запрещенных сайтов

Lurkmore
Lurkmore

Энциклопедия интернет-мемов Lurkmore исключена из реестра запрещенных Роскомнадзором сайтов, сообщает «Роскомсвобода» со ссылкой на создателя ресурса Дмитрия Хомака.

В настоящее время в реестре остается лишь одна страница зеркала сайта, на котором находятся страницы, заблокированные ранее.

Дмитрий Хомак пояснил, что исключение «Луркоморья» из «черного списка» произошло после того, как он убрал с сайта страницы, к которым были претензии госорганов, так как «устал бодаться» с Роскомнадзором.

Создатель ресурса пожаловался на распространенную в России практику, когда провайдеры, получая предписание закрыть доступ к отдельным страницам сайта, блокируют его целиком.

«Собственно, в РКН я написал “проверяйте и выносите из стоп-листов” 12 августа. Прошло 2 с половиной месяца. За это время мы успели убедиться, что многие российские провайдеры вносят ресурсы в “черный список” целиком, даже если Роскомнадзор требует блокировки одной страницы — даже по протоколу http», — заявил Хомак в интервью «Роскомсвободе».

В феврале-марте 2015 года Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) также на некоторое время вносила «Луркоморье» в реестр запрещенных сайтов после ограничения доступа к противоправной информации.

Позже, в июне 2015 года, Дмитрий Хомак объявил о консервации ресурса Lurkmore. «Переводим Лурк в режим консервации и памятника культуры... Это не конец проекта... Это конец прекрасной эпохи для всех нас», — написал блогер на своей страничке в Facebook.

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