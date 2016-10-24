Рынок люксовых автомобилей в сентябре в России упал на 36%

По итогам сентября 2016 года результаты продаж в России новых легковых автомобилей сегмента Luxury на 36 процентов ниже показателей сентября прошлого года. Об этом сообщается в очередном аналитическом обзоре агентства «Автостат».

В минувшем сентябре в России было продано всего 83 экземпляра люксовых автомобилей. При этом 42 единицы пришлись на немецкий Mercedes-Benz Maybach S-Class.

Россияне за первый осенний месяц также приобрели 21 автомобиль Bentley и 11 автомобилей Rolls-Royce.

Кроме того, на российских дорогах в сентябре появилось пять новых Maserati, три — Lamborghini и два Ferrari.

Ранее сообщалось, что продажи люксовых автомобилей на российском рынке за первые семь месяцев текущего года выросли на 22,6%. При этом в январе рост продаж составил почти 60%. В частности, в первый месяц нового года были реализованы все 25 суперкаров Lamborghini, выделенных производителем для продажи России в 2016 году. Всего в январе-июле было продано 787 автомобилей класса Luxury.