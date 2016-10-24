Парламент Венесуэлы решил сместить Мадуро по обвинению в госперевороте

Национальное собрание Венесуэлы объявило о намерении объявить импичмент президенту страны Николасу Мадуро. Об этом сообщает El Universal.

Парламент утверждает, что в стране был совершен государственный переворот и нарушен конституционный порядок. В принятом постановлении содержится девять пунктов. Один из них включает заявление депутатов о намерении подать иск против правительства и президента в Международный уголовный суд.

Сам президент допускал проведение референдума о его отставке не ранее 2017 года, однако еще в мае оппозиция собрала необходимое для этой процедуры количество подписей.

По закону для импичмента требуется минимум 198 тысяч голосов, против президента Мадуро подписались 1,85 млн человек.