Президент Венесуэлы неожиданно наведался в Ватикан

Венесуэльский лидер Николас Мадуро совершил необъявленный визит в Ватикан и провел встречу с Папой Римским, передает Reuters со ссылкой на источник в окружении понтифика.

Сегодня, 24 октября, Мадуро присутствовал на заседании энергодиалога Россия — ОПЕК в Вене, его поездка в Ватикан не анонсировалась.

По словам источника, на встрече обсуждалась «тревожность политического, экономического и социального кризиса», разгорающегося в настоящее время в Венесуэле. При этом Папа Римский порекомендовал Мадуре «мужественно встать на путь искреннего диалога».

Напомним, ранее парламент Венесуэлы заявил о намерении инициировать процедуру импичмента в отношении действующего президента, которого обвинили в нарушении конституционного строя.