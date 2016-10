Могерини опровергла гибель чиновников ЕС при крушении самолета на Мальте

Глава дипломатии Евросоюза Фредерика Могерини на своей странице в Twitter сообщила, что чиновников ЕС не было на борту потерпевшего крушение легкомоторного самолета на Мальте

«Чиновники ЕС не связаны с крушением самолета на Мальте. Рейс не был связан с деятельностью ЕС», — написала Могерини.

No #EU officials involved in plane crash in #Malta. The flight was not related to any of the EU activities