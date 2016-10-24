Медведев рассказал об обязанностях Мутко в новой должности

Премьер-министр России Дмитрий объяснил своим замам новые обязанности экс-министра спорта РФ Виталия Мутко, назначенного на пост вице-премьера по вопросам спорта, туризма и молодежной политики, передает агентство РИА Новости.

Глава правительства отметил, что Мутко займется вопросами, которые раньше распределялись между тремя вице-премьерами.

«Игорь Иванович [Шувалов] у нас возглавлял координационный совет по подготовке чемпионата мира по футболу, там уже многое сделано, этим, собственно, и Виталий Леонтьевич [Мутко] занимался в качестве министра, поэтому хочу отметить то, что уже сделано, надеюсь, что мы с честью проведем это крупное международное соревнование на достойном уровне. Прошу этим заняться», — цитирует агентство слова Медведева.

Руководитель кабмина подчеркнул, что сферах физкультуры и спорта и молодежной политики ранее также проводилась «серьезная работа». «Вопросами физкультуры и спорта занимался Аркадий Дворкович, а молодежной политикой и туризмом занималась Ольга Голодец. Надеюсь, новый заместитель председателя правительства все наработки, подготовленные коллегами, также будет использовать», — резюмировал премьер.

Дмитрий Медведев также выразил надежду на достойное проведение в России Чемпионата мира по футболу в 2018 году. 19 октября президент России Владимир Путин подписал указ о назначении Виталия Мутко вице-премьером РФ по спорту, туризму и молодежной политике.