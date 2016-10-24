Минюст подал в суд на «Мемориал» из-за отказа регистрироваться «иноагентом»

Министерство юстиции РФ направило в суд протокол об административном правонарушении в отношении «Международного историко-просветительского, благотворительного и правозащитного общества "Мемориал"» за отказ добровольно регистрироваться в качестве НКО-«иноагента», передает «Интерфакс» со ссылкой на исполнительного директора организации Елену Жемкову.

«Они составили протокол о том, что поскольку мы не включили себя добровольно, это правонарушение. Этот протокол передан в суд, дальше суд будет этот вопрос решать», — цитирует агентство слова собеседницы.

Елена Жемкова подчеркнула, что «Мемориал» не согласен с этим решением Минюста, так как организация находится еще в досудебной стадии. Кроме того, ведомство до сих пор не ответило на возражения организации, а также не предоставило акт решения о включении в реестр НКО-«иноагентов».

«Они считают, что мы должны быть включены в реестр, мы, апеллируя к решению Конституционного суда, поскольку мы международная организация, считаем, что не должны», — пояснила она. Елена Жемкова также напомнила, что суд должен решить спор двух сторон, до этого момента никакого административного правонарушения нет.

4 октября «Мемориал» был признан в России организацией-«иностранным агентом» и внесен Минюстом в соответствующий список.

Ранее «Полит.ру» приводило высказывания политолога Кирилла Рогова, который высказал высказал мнение, что международный «Мемориал» не может быть «иноагентом» и по закону, и по логике. Он также заявил, что решение Минюста по «Мемориалу» является «симптопом политических процессов в России».

«Тут в общем все прямолинейно. Если "Мемориал" у вас "иностранный агент", это значит, что в вашей стране возрождается сталинизм. Точно также, если правозащитная деятельность объявлена политической, как это сделано в сталинистом и по духу, и по форме законе об иностранных агентах, это значит, что политический режим не просто будет нарушать права человека (это случается чаще или реже с большинством режимов), но видит в нарушении прав человека важнейший ресурс своего политического выживания», — заявил политолог.