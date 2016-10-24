Глава «Новатэка» призвал власти найти альтернативу «Газпрому»

Глава «Новатэка» Леонид Михельсон заявил «Коммерсанту», что в ближайшее время при отсутствии «адекватного тарифного регулирования» отечественный рынок газа рискует столкнуться с дефицитом сырья.

По словам Михельсона, для определения возможностей увеличения объемов добычи нефти и газа «нужно понять, когда наконец будут установлены нормальные и прозрачные правила работы на внутреннем рынке».

То же самое условие он назвал для увеличения доли «Новатэка» на рынке.

Глава компании дал понять, что в настоящее время тарифное регулирование неадекватное: «Тарифы на газ не выросли, а тариф за хранение вырос». По его словам, необходимо установить правила, понятные всем участникам рынка.

Для «Новатэка», пояснил Михельсон, «важнее всего равные правила игры на внутреннем рынке».

Однако он считает, что и на внешнем рынке компания могла бы проявить себя, поскольку государству следует работать с несколькими экспортерами газа — не только с «Газпромом», отношение к которому за границей проецируется на весь российский газ.