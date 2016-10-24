Расходы на национальную безопасность к 2019 году составят 2 трлн рублей

Правительство планирует к 2019 году увеличить расходы федерального бюджета по разделу «Национальная безопасность и правоохранительная деятельность» до 2 трлн рублей. Об этом пишет РБК со ссылкой на пояснительную записку к проекту трехлетнего бюджета.

Финансирование нацбезопасности частично включено и в закрытую часть бюджета, которая, по сравнению с 2016 годом, будет увеличена до 22,3%.

В целом на все силовые структуры планируется потратить на 63 млрд рублей больше, чем в 2016 году.

Правительства переадресовало вопросы издания силовым ведомствам.

Пресс-центр МВД России подтвердил, что при формировании проекта было произведено перераспределение ассигнований. В частности, переадресовано содержание переданных Росгвардии подразделений МВД России и упраздненных ФМС и ФСКН.

«Таким образом, параметры проекта федерального бюджета МВД России на 2017–2019 годы, без учета средств на пенсионное обеспечение, составляют: на 2017 год — 695,1 млрд руб., на 2018 год — 691,9 млрд руб., на 2019 год — 689,7 млрд руб., что свидетельствует о сохранении финансирования МВД России из федерального бюджета практически на уровне 2015–2016 годов», — сообщил пресс-центр МВД изданию.