ЕСПЧ присудил матери умершего участника «Войны» 1300 евро

Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) присудил компенсацию размером в 1300 евро матери участника арт-группы «Война» Леонида Николаева за арест в 2010 году. Сам он умер в 2013 году, сообщает «Интерфакс».

Николаев был задержан после акции «Дворцовый переворот», в ходе которой ее участники переворачивали автомобили полиции. Николаев провел под арестом более трех месяцев, но впоследствии был отпущен за отсутствием состава преступления.

Юрист покойного Дамир Гайнутдинов сообщил агентству, что компенсация морального вреда присуждена за нарушение статьи Европейской конвенции о правах человека, гарантирующей право на свободу и личную неприкосновенность.