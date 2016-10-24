Президент Венгрии предупредил о советизации Евросоюза

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан в ходе памятных мероприятий по случаю 60-летия Венгерского восстания 1956 года заявил о попытке Евросоюза подорвать независимость европейских стран. Об этом сообщает Reuters.

«Свободолюбивые люди должны спасти Брюссель от советизации: от тех, кто хочет указывать нам, с кем мы должны жить в нашей собственной стране», — заявил Орбан.

Он подчеркнул, что Европа не может быть свободной без национальных государств и тысячелетней мудрости христианства. Венгерский лидер заявил, что хотел бы закрыть границы страны для мигрантов.

Его поддержал участвовавший в памятны мероприятиях президент Польши Анджей Дуда, заявивший, что обе страны «были вместе в самые трудные моменты», и выразивший поддержку венгерскому президенту.