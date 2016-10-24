Вооруженная группа захватила полицейскую школу в Пакистане

Группа из пяти или шести вооруженных мужчин ворвалась в центр подготовки полицейских в пакистанском городе Кветта (столице провинции Белуджистан) и захватила заложников, передает телеканал Samaa TV.

По его данным, на момент захвата здания в нем могли находиться около 200 курсантов, проживающих в общежитии, а также сотрудники службы безопасности учебного центра.

Телеканал сообщает о том, что внутри учебного заведения идет ожесточенная перестрелка. По предварительным данным, ранения получили четверо курсантов и несколько полицейских (сведения разнятся от одного до семи человек).

Один из заложников сумел выбраться из здания, и он рассказал, что захватчики открыли огонь сразу же, как попали внутрь.

Полиция и спецназ оцепили территорию вокруг полицейской школы, в городских больницах введен режим повышенной готовности медперсонала.

О захватчиках ничего не известно, требований они не выдвигали.