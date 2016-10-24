Центральный офис банка РПЦ заработал в штатном режиме

В Москве на Краснопресненской набережной в штатном режиме заработал центральный офис банка «Пересвет», основным акционером которого является Русская православная церковь (РПЦ). Охрана банка пропускает клиентов после записи их паспортных данных. Об этом сообщает Rambler News Service.

«У нас с пятницы временная администрация, поэтому выдача наличных и обслуживание клиентов прекращено, только выписки можем дать. Снимать вклады нельзя, операции все остановлены», — рассказали в отделе банка по работе с физическими лицами.

Также сообщается, что средства со вклада можно забрать через «Агентство по страхованию вкладов» (АСВ).

«Пересвет» 18 октября ввел ежедневный лимит на снятие денежных средств с депозитов физических лиц в размере 100 тысяч рублей или 1,5 тысячи долларов.

Напомним, 22 октября Центробанк России сообщил о проблемах АКБ «Пересвета» с ликвидностью, что может быть связано с недостаточным качеством активов. В кредитной организации хранилось около трети средств администрации Русской православной церкви.

ЦБ РФ на полгода назначил в банке временную администрацию и ввел мораторий на удовлетворение требований кредиторов «Пересвета». К такому решению ЦБ прибегнул в связи с «неудовлетворением требований кредиторов по денежным обязательствам в сроки, превышающие семь дней с момента наступления даты их удовлетворения».

Международное рейтинговое агентство Fitch поставило рейтинги «Пересвета» на пересмотр с негативным прогнозом.