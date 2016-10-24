Банку «Пересвет» вернули доступ к платежной системе ЦБ

Банку «Пересвет», в котором хранилось около трети средств администрации Русской православной церкви (РПЦ) и находился основной счет Московской патриархии, с 24 октября вернули доступ к платежной системе ЦБ «Банковские электронные срочные платежи» (БЭСП), сообщает агентство «Прайм» со ссылкой на источник в банковских кругах.

Ранее 24 октября московские офисы «Пересвета» возобновили работу, однако клиенты банка могут получить в них только выписку по счету. Все другие операции не доступны.

22 октября в Центробанке РФ сообщили, что банк «Пересвет» испытывает проблемы с ликвидностью, что может быть связано с недостаточным качеством активов. Позже регулятор пояснил, что, по предварительным данным, проблемы «Пересвета» связаны с кредитованием строительных проектов.

21 октября ЦБ назначил в «Пересвете» временную администрацию сроком на полгода. Ранее банк ввел ограничения на выдачу вкладов своим клиентам в размере не более 100 тысяч рублей в день.

14 октября СМИ сообщили об исчезновении председателя правления «Пересвета» Александра Швеца. Это произошло после выпуска агентством Fitch отчета о негативном состоянии дел в банке. Правление временно возглавил вице-президент банка Павел Панасенко.