Песков открестился от причастности Кремля к анализу протестных настроений в вузах

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что инициатором оценки «протестного движения» в вузах России был не Кремль и в правительстве о ней не знают. Об этом сообщает РИА Новости.

«Нет, не знают. Мы не обладаем никакой информацией на этот счет, поэтому ничего не можем вам сказать», — сообщил Песков.

Напомним, 24 октября со слов заместителя руководителя Института стратегических исследований и прогнозов при РУДН Никиты Данюка СМИ сообщили, что под видом научно-просветительских лекций в 40 московских и 10 региональных вузах была проведена оценка протестного потенциала студентов и преподавателей.

Данюк также сообщил, что по результатам этого проекта для представителей органов госвласти, а также определенных специализированных структур, были составлены справки для служебного пользования.