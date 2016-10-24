Суд предписал «Победе» изменить текст правил перевозки ручной клади

Российская авиакомпания-лоукостер «Победа» не смогла оспорить в Арбитражном суде Москвы предписание Ространснадзора от 29 февраля, который обязал ее исключить из правил перевозки формулировки с описаниями дамской сумочки и портфеля, передает РИА Новости.

Речь идет о ручной клади, которую пассажиры «Победы» имеют право брать с собой на борт сверх нормы бесплатного провоза багажа.

Иск «Победы», которая за счет использования описаний конкретных предметов ручной клади пыталась ограничить их провоз, полностью отклонен.

Отметим, что до недавнего времени «Победа» взимала плату за провоз портфелей и дамских сумочек в ручной клади, однако в июле нынешнего года московский арбитраж обязал ее провозить эти вещи бесплатно.

По мнению Ространснадзора, лоукостер нарушает нормы российского законодательства своими правилами бесплатной провозки багажа: ведомство считает, что авиакомпания неправомерно взимает плату за провоз вещей, «разрешенных к перевозке сверх установленной нормы бесплатного провоза багажа и без взимания платы с пассажира».

В мае Арбитражный суд Москвы рассматривал иск «Победы», которая пыталась оспорить предписание Ространснадзора, обязавшего ее бесплатно провозить женские рюкзачки в салоне самолетов. Добиться отмены предписания лоукостеру не удалось.