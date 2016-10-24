Полиция Сирии нашла способ вывести мирных жителей из Алеппо

Представитель полиции сирийского Алеппо сообщил о том, что из восточной части города смогли выбраться 48 мирных жителей, передает РИА Новости.

Из его слов можно сделать вывод о том, что правоохранительные органы нашли некий способ выводить людей из занятой террористами зоны.

«Детали говорить не можем. Надеемся, что по той же системе сможем вытащить больше людей», — сообщил полицейский.

Напомним, ранее стало известно, что сирийские военные смогли взять в Алеппо стратегически важную высоту Базза.

Гуманитарная пауза, объявленная Москвой и Дамаском для вывода людей из Алеппо, была прервана из-за постоянных обстрелов, которым подвергались устроенные властями коридоры, и нападений на конвои.