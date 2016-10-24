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24 октября 2016, 08:40
Петр Порошенко Россия Украина

Порошенко пригрозил открытым наступлением на Россию

Петр Порошенко
Петр Порошенко
Пресс-служба президента Украины

Президент Украины Петр Порошенко заявил, что в случае отказа от минских договоренностей существует два сценария развития событий — военное решение конфликта и открытое наступление на Россию. Об этом сообщает УНИАН.

«Тот, кто предлагает отменить "Минск", должен предложить альтернативу. Альтернативы две: военное решение конфликта и открытое наступление на РФ. Я прошу сравнить военные бюджеты и возможности, прошу взять на себя ответственность за будущие жертвы», — сказал президент Украины.

Порошенко также отверг существование неких тайных договоренностей с иностранными партнерами относительно Донбасса.

«Если Украина сама выйдет из минских договоренностей, то забудьте о санкциях. Если Украина сама возьмет на себя статус нарушителя минских соглашений, забудьте о коалиции», — добавил украинский президент.

Порошенко заявил, что процесс согласования «дорожной карты» по минским соглашениям будет закончен до конца ноября после ее согласования на разных дипломатических уровнях.

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