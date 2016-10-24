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24 октября 2016, 14:17
астрономия

Ученые сделали самую подробную карту распределения водорода в нашей Галактике

Фиолетовый и синий цвета означают нарастающую скорость водорода по отношению к Земле, оранжевый и зеленый — убывающую. Концентрация водорода обозначена яркостью участков
Фиолетовый и синий цвета означают нарастающую скорость водорода по отношению к Земле, оранжевый и зеленый — убывающую. Концентрация водорода обозначена яркостью участков
Benjamin Winkel, HI4PI collaboration

Международная команда астрономов получила самую подробную карту распределения в Млечном Пути нейтрального водорода – самого распространенного элемента во Вселенной.

Для получения такого результата потребовалось десять лет работы. Были задействованы два крупных радиотелескопа. В южном полушарии наблюдения велись на радиотелескопе Государственного объединения научных и прикладных исследований Австралии (CSIRO radio telescope), в северном работала команда радиотелескопа в Эффельсберге (Германия), принадлежащего Институту радиоастрономии Общества Макса Планка. Ученым надо было не только просканировать южное и северное полушария неба, улавливая радиоизлучение нейтрального водорода, но и очистить полученные данные от помех, вызванных деятельностью человека на Земле. «Радиошум, вызванный мобильными телефонами и радиостанциями, загрязняет слабые сигналы, исходящие от звезд и галактик Вселенной, – говорит участник проекта астроном Юрген Керп (Jürgen Kerp) из Боннского университета. – Поэтому мы применяем сложные компьютерные алгоритмы, чтобы очистить каждую точку в данных от нежелательного вмешательства человека».

В конечном итоге получилась карта, которая отражает массивные структуры газовых облаков внутри нашей Галактики. Теперь, когда их можно проследить в мельчайших подробностях, становится более понятным химический состав как Млечного Пути, так и других галактик. «По существу, водород является элементом Вселенной, – рассказывает Керп. – Сформированный в течение первых трех минут после Большого взрыва, он стал материалом, который в конечном счете образует звезды. Таким образом, карта позволяет исследовать эволюцию галактики Млечный Путь из чистого газообразного водорода к звездам. Основные эволюционные этапы формирования звезд хорошо известны, но связи между ними мы только начинаем изучать».

Итоги своей работы астрономы представили в журнале Astronomy and Astrophysics.

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