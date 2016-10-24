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24 октября 2016, 13:17
археология Великобритания

Древние жители Оркнейских островов жарили шашлыки из полевок

Поселение Скара-Брей
Поселение Скара-Брей
Chmee2/Wikimedia Commons

Группа шотландских историков и археологов опубликовала работу, посвященную рациону жителей Оркнейского архипелага эпохи неолита. Согласно их выводам, помимо оленины, устриц, крабов, мидий и трески жители островов с удовольствием ели грызунов: мышей и полевок.

Первые находки костей полевок были сделаны в неолитическом поселении Скара-Брей (3100-2500 годы до н. э) на острове Мейнленд еще в 1970-е годы. Среди исследователей было две гипотезы, согласно одной из них, обитатели поселения ловили полевок для еды, по другой же, они просто боролись с грызунами, которые посягали на их съестные припасы. В нынешнем исследовании учтены данные пяти раскопанных мусорных ям из Скара-Брей, в которых оказались тысячи скелетов полевок и лесных мышей. Ученые обратили внимание на то, что обычно полевки держатся поодаль от людских домов, а также заметили, что среди скелетов большинство принадлежит сравнительно крупным взрослым особям. Это заставило сделать предположение, что люди избирательно охотились на более упитанных грызунов.

Также были исследованы следы огня на костях. Археологи пришли к выводу, что они скорее соответствуют обжариванию на вертеле, чем сжиганию тушек. Подтвердило этот вывод сравнение скелетов с образцами костей грызунов из раскопок в Патагонии и Южной Африке, где они были обычным блюдом у древних людей. Поэтому исследователи убеждены, что жители Скара-Брей тоже ели мышей.

Исследование опубликовано в журнале Royal Society Open Science.

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