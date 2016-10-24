Полiт.ua Государственная сеть Государственные люди Войти
24 октября 2016, понедельник, 10:10
Facebook Twitter LiveJournal VK.com RSS

НОВОСТИ

СТАТЬИ

АВТОРЫ

ЛЕКЦИИ

PRO SCIENCE

ТЕАТР

РЕГИОНЫ
24 октября 2016, 09:43
античность археология история Италия

Загородная вилла IV века найдена в окрестностях Флоренции

University of Pisa

Археологи и студенты Пизанского университета обнаружили возле деревни Капрайя под Флоренцией руины роскошной виллы эпохи поздней Римской империи. Они откопали остатки грандиозного шестиугольного здания, в котором располагалось, как предполагается, шесть триклиниев – комнат, предназначенных для приема пищи.

Вилла была построена в IV веке нашей эры. Диаметр раскопанного здания более 30 метров, а высота его, по расчетам археологов, составляла до 15 метров. Полы в помещении были снабжены гипокаустом – системой подогрева и украшены мозаиками. Некоторые фрагменты полихромных мозаик сохранились, в том числе сцена охоты на кабана. По словам руководителя раскопок профессора Федерико Кантини (Federico Cantini), сравнимые по роскоши виллы данного периода преимущественно располагались в окрестностях Константинополя, который к тому времени несколько десятилетий служил новой столицей. Флорентийская вилла была расширена в V веке, но уже столетие спустя разграблена и заброшена. В позднем Средневековье ее постройки использовались для добычи стройматериалов.

Надпись на каменной плите, найденной на вилле, позволяет установить ее владельца. Им оказался Веттий Агорий Претекстат – философ и государственный деятель, занимавший должности наместника Тосканы и Умбрии, консула Лузитании, проконсула Ахайи, префекта Рима, а в конце жизни ставший преторианским префектом Италии. Претекстат был видным деятелем старой языческой аристократии, пытавшейся противостоять усилению христиан при императорском дворе. Претекстат сумел добиться от императора Валентиниана II эдикта, объявляющего преступлением разрушение языческих храмов. Известно, что он написал письмо с просьбой восстановить алтарь Победы в римской курии, что вызвало гневный ответ епископа Амвросия Медиоланского. Когда Претекстат умер в 384 году, его оплакивали все римляне, и христиане, и язычники. Блаженный Иероним приводил его в качестве примера того, что даже самый возвышенный и уважаемый язычник, каким был Претекстат, после смерти будет обречен на вечные муки, а самый презираемый христианин обретет посмертное блаженство.

Ранее было известно, что Претекстату принадлежали два дома в Риме: один на Авентине, а другой на Эсквилине, окруженный обширными садами. Теперь стало ясно, что также он владел поместьем в Тоскане.

Обсудите в соцсетях

Система Orphus
Смотрите также:
Loading...
Подпишитесь
чтобы вовремя узнавать о новых спектаклях и других мероприятиях ProScience театра!
3D Apple Big data Dragon Facebook Google GPS IBM iPhone MERS PRO SCIENCE видео ProScience Театр SpaceX Tesla Motors Wi-Fi Адыгея Александр Лавров альтернативная энергетика «Ангара» антибиотики античность археология архитектура астероиды астрофизика аутизм Байконур бактерии библиотека онлайн библиотеки биология биомедицина биомеханика бионика биоразнообразие биотехнологии блогосфера бозон Хиггса британское кино Византия визуальная антропология викинги вирусы Вольное историческое общество Вселенная вулканология Выбор редакции гаджеты генетика география геология глобальное потепление грибы грипп демография дети динозавры ДНК Древний Египет естественные и точные науки животные жизнь вне Земли Западная Африка защита диссертаций землетрясение зоопарк зрение Иерусалим изобретения иммунология инновации интернет инфекции информационные технологии искусственный интеллект ислам историческая политика история история искусства история России история цивилизаций История человека. История институтов исчезающие языки карикатура католицизм квантовая физика квантовые технологии КГИ киты климатология комета кометы компаративистика компьютерная безопасность компьютерные технологии космос криминалистика культура культурная антропология лазер Латинская Америка лженаука лингвистика Луна мамонты Марс математика материаловедение МГУ медицина междисциплинарные исследования местное самоуправление метеориты микробиология Минобрнауки мифология млекопитающие мобильные приложения мозг моллюски Монголия музеи НАСА насекомые неандертальцы нейробиология неолит Нобелевская премия НПО им.Лавочкина обезьяны обучение общество О.Г.И. одаренные дети онкология открытия палеолит палеонтология память папирусы паразиты педагогика планетология погода подготовка космонавтов популяризация науки право преподавание истории продолжительность жизни происхождение человека Протон-М психология психофизиология птицы РадиоАстрон ракета растения РБК РВК РГГУ регионоведение религиоведение рептилии РКК «Энергия» робототехника Роскосмос Роспатент русский язык рыбы сердце сериалы Сингапур смертность СМИ Солнце сон социология спутники старообрядцы стартапы статистика такси технологии тигры торнадо транспорт ураган урбанистика фармакология Фестиваль публичных лекций физика физиология физическая антропология фольклор химия христианство Центр им.Хруничева школа школьные олимпиады эволюция эволюция человека экология эмбриональное развитие эпидемии этика этнические конфликты этология Юпитер ядерная физика язык
Архив

Редакция

Электронная почта: politru.edit1@gmail.com
Адрес: 129343, Москва, проезд Серебрякова, д.2, корп.1, 9 этаж.
Телефоны: +7 495 980 1893, +7 495 980 1894.
Стоимость услуг Полит.ру
Свидетельство о регистрации средства массовой информации
Эл. № 77-8425 от 1 декабря 2003г. Выдано министерством
Российской Федерации по делам печати, телерадиовещания и
средств массовой информации. Выходит с 21 февраля 1998 года.
При любом использовании материалов веб-сайта ссылка на Полит.ру обязательна.
При перепечатке в Интернете обязательна гиперссылка polit.ru.
Все права защищены и охраняются законом.
© Полит.ру, 1998–2014.