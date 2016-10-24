Загородная вилла IV века найдена в окрестностях Флоренции

Археологи и студенты Пизанского университета обнаружили возле деревни Капрайя под Флоренцией руины роскошной виллы эпохи поздней Римской империи. Они откопали остатки грандиозного шестиугольного здания, в котором располагалось, как предполагается, шесть триклиниев – комнат, предназначенных для приема пищи.

Вилла была построена в IV веке нашей эры. Диаметр раскопанного здания более 30 метров, а высота его, по расчетам археологов, составляла до 15 метров. Полы в помещении были снабжены гипокаустом – системой подогрева и украшены мозаиками. Некоторые фрагменты полихромных мозаик сохранились, в том числе сцена охоты на кабана. По словам руководителя раскопок профессора Федерико Кантини (Federico Cantini), сравнимые по роскоши виллы данного периода преимущественно располагались в окрестностях Константинополя, который к тому времени несколько десятилетий служил новой столицей. Флорентийская вилла была расширена в V веке, но уже столетие спустя разграблена и заброшена. В позднем Средневековье ее постройки использовались для добычи стройматериалов.

Надпись на каменной плите, найденной на вилле, позволяет установить ее владельца. Им оказался Веттий Агорий Претекстат – философ и государственный деятель, занимавший должности наместника Тосканы и Умбрии, консула Лузитании, проконсула Ахайи, префекта Рима, а в конце жизни ставший преторианским префектом Италии. Претекстат был видным деятелем старой языческой аристократии, пытавшейся противостоять усилению христиан при императорском дворе. Претекстат сумел добиться от императора Валентиниана II эдикта, объявляющего преступлением разрушение языческих храмов. Известно, что он написал письмо с просьбой восстановить алтарь Победы в римской курии, что вызвало гневный ответ епископа Амвросия Медиоланского. Когда Претекстат умер в 384 году, его оплакивали все римляне, и христиане, и язычники. Блаженный Иероним приводил его в качестве примера того, что даже самый возвышенный и уважаемый язычник, каким был Претекстат, после смерти будет обречен на вечные муки, а самый презираемый христианин обретет посмертное блаженство.

Ранее было известно, что Претекстату принадлежали два дома в Риме: один на Авентине, а другой на Эсквилине, окруженный обширными садами. Теперь стало ясно, что также он владел поместьем в Тоскане.