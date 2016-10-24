Австралийские палеонтологи представили публике пятнадцатиметрового динозавра

Палеонтологи из Музея «Век динозавров» в австралийском штате Квинсленд, Музея Квинсленда, а также их коллеги из Великобритании, Швеции и Словакии опубликовали описание нового вида крупных динозавров. Находка помогла прояснить, откуда произошли титанозавры Австралии.

На его кости наткнулся скотовод и по совместительству президент музея «Век динозавров» Дэвид Эллиот (David Elliott) в 2005 году прямо на пастбище, когда проверял свои овечьи стада. Хотя раскопки на этом месте были проведены в тот же год, полное извлечение сохранившихся окаменевших костей из породы заняло десять лет.

Новый вид получил название Savannasaurus elliottorum, в честь первооткрывателя. Он принадлежит титанозаврам (Titanosauria) – группе зауроподов, распространенной 171–65,5 миллионов лет назад. Они были самыми крупными когда-либо существовавшими наземными животными. Вес самых больших титанозавров достигал 110 тонн. Их отличала длинная шея и относительно короткий хвост.

По словам ученых, сохранилось 20 – 25 % скелета Savannasaurus elliottorum: спинной отдел позвоночника, таз, значительная часть передних конечностей, некоторые позвонки хвоста. Длина животного составляла 12 – 15 метров, а ширина его бедра равнялась полутора метрам. Ведущий автор исследования Стивен Поропат (Stephen Poropat) из музея «Век динозавров» отмечает, что падальщики просто не успели растащить всю тушу такого крупного животного, поэтому часть ее, погребенная под осадочными породами дошла до наших дней. Кстати, зуб одного из хищных динозавров был обнаружен рядом с окаменевшими останками Savannasaurus elliottorum, возможно, его владелец приходил полакомиться падалью.

Стивен Поропат и его коллеги описали также другого представителя динозавров Diamantinasaurus matildae, впервые обнаруженного в 2009 году, чей скелет включает в себя первый череп зауроподов, найденный в Австралии. Раньше считалось, что крупные зауроподы Австралии наиболее близки видам, обитавшем на древнем континенте Лавразия, объединявшем нынешние Евразию и Северную Америку. Это выглядело весьма странным, ведь в эпоху существования титанозавров Лавразия и Гондвана уже были разделены. Новые находки, по мнению Поропата и его коллег, указывают на близость австралийских титанозавров с южноамериканскими видами. Уточнить происхождение австралийских видов, по словам Стивена Поропата, помогли не только окаменелости, обнаруженные в Австралии, но и находки, сделанные в последние десятилетия в Южной Америке. Теперь ученые считают, что титанозавры проникли в Австралию из Южной Америки примерно 105 миллионов лет назад, когда еще сохранялась связь между Австралией, Южной Америкой и Антарктидой, образовывавшими континент Гондвана. Причем, чтобы попасть в Австралию, титанозавры должны были неминуемо пройти через Антарктиду, где пока еще не находили их останков.

Исследование австралийских титанозавров опубликовано в журнале Scientific Reports.