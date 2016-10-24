Три человека погибли при крушении вертолета Robinson в Забайкалье

В Балейском районе Забайкальского края обнаружены обломки вертолета Robinson R44, пропавшего вечером в минувшую субботу, сообщает ТАСС со ссылкой на администрацию района. Все три человека, находившиеся на борту вертолета, погибли.

Обломки вертолета были обнаружены с вертолета Ми-8 МВД России. По уточненным данным, место крушения находится в 10 км к югу от села Нижнее Гирюнино Балейского района, в одном километре от федеральной трассы. В настоящее время на место выехала оперативная группа МЧС. Информации о возможных причинах авиакатастрофы пока нет.

Вертолет, принадлежащий золотодобывающей компании «Урюмкан», вылетел поздно вечером 22 октября по маршруту Золотореченск — артель «Джалал-Кадай». На борту вертолета находились три человека: пилот и два пассажира, включая гендиректора и главного инженера горнорудной компании «Дархан» Сергея Бербидаева. В контрольное время пилот не вышел на связь. Как уточняет издание Life, несмотря на то что вертолет пропал в субботу, в полицию обратились лишь на следующий день.

Это уже второе происшествие с вертолетами за последние дни. 21 октября Ми-8 авиакомпании «Скол» с работниками газового месторождения на борту разбился в нескольких десятках километров от Уренгоя. Погибли 19 человек, в том числе трое членов экипажа. Три человека получили тяжелые травмы и были госпитализированы. Следователи рассматривают три версии катастрофы.