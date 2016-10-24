Рогозин пообещал 346 млрд рублей на строительство второй очереди Восточного

Вице-премьер правительства России Дмитрий Рогозин сообщил, что на строительство второй очереди космодрома Восточный в Амурской области будет выделено 346 млрд рублей, передает ТАСС.

Дмитрий Рогозин сообщил, что финансирование строительства второй очереди объекта обсуждалось на совещании у главы правительства Дмитрия Медведева. «Несмотря на все те вопросы, которые у нас есть при формировании бюджета на 2017-2019 годы, найдено решение, которое позволит выполнить работы в полном объеме», — отметил вице-премьер. Как пояснил Рогозин, будет выполнен так называемый «рациональный минимум», который был предоставлен госкорпорацией Роскосмос.

В свою очередь, первый заместитель генерального директора Роскосмоса Александр Иванов сообщил, что Главная государственная экспертиза строительства стартового комплекса второй очереди Восточного пройдет к середине 2017 года. По его словам, в настоящее время документация проекта разработана более чем на 30 процентов.

В середине июня сообщалось, что строительство второй очереди космодрома Восточный началось на год раньше запланированных сроков. Ранее «Новости ВПК» сообщали, что строительство второй очереди космодрома Восточный, в том числе стартового стола для экологически чистых ракет-носителей «Ангара» начнется в 2017 году